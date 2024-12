João Guilherme vai com Bruna Marquezine na mesma festa que a ex, Jade Picon - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 09/12/2024 10:11

Rio - João Guilherme, de 22 anos, e a namorada, Bruna Marquezine, de 29, foram à after party de Ludmilla, depois do "Numanice", no Rio, neste domingo (8). Quem também marcou presença na festa foi Jade Picon, 23, que namorou o filho do cantor Leonardo entre 2018 e 2021.