Publicado 09/12/2024 22:13 | Atualizado 09/12/2024 23:13

Rio - Exames de DNA feitos por Ricardo Rocha, de 50 anos, concluíram que o comerciante não é filho biológico de Gugu Liberato, morto em um acidente doméstico em novembro de 2019. De acordo com a TV Globo, a coleta para o teste foi realizada em novembro com o material genético da mãe e dos irmãos do apresentador, e o material genético enviado para dois laboratórios distintos.

fotogaleria "As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados. Conclui-se que o Antonio Augusto Moraes Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha", indica o laudo.

Em 2023, Ricardo Rocha entrou com uma ação para reconhecimento de paternidade. Ele alegava ser fruto de um relacionamento do apresentador com uma mulher que trabalhava como empregada doméstica de uma família na zona oeste de São Paulo e era 15 anos mais velha que Gugu Liberato.

Inicialmente, o comerciante rejeitou que os exames de DNA fossem realizados com amostras de João, Marina e Sofia Liberato, filhos do apresentador com Rose Miriam, alegando que os três foram concebidos por fertilização in vitro. Uma audiência realizada em setembro definiu que Maria do Céu e os irmãos de Gugu teriam seus materiais genéticos usados nos testes.