Vera Viel e Rodrigo Faroreprodução Instagram

Publicado 09/12/2024 17:27



Rio - Vera Viel segue enfrentando um sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer localizado em sua coxa esquerda. Desde o diagnóstico em setembro de 2024, ela compartilha sua rotina de tratamentos e conquistas nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (9), Rodrigo Faro usou suas redes sociais para compartilhar um momento marcante na recuperação de Vera. A influenciadora correu pela primeira vez desde a cirurgia de retirada do tumor. “Vera hoje começou a correr. Para Deus nada é impossível!!! Estarei sempre ao seu lado te apoiando e te dando todo suporte pra sua recuperação total!!! Você é uma fortaleza!!”, declarou o apresentador.



Vera passou pela cirurgia em 11 de outubro e recebeu alta poucos dias depois, em 16 de outubro. No mês seguinte, iniciou sessões de radioterapia, que devem encerrar em breve. Apesar do processo intenso, a influenciadora tem usado as redes sociais para motivar seus seguidores e relatar a evolução de sua recuperação.