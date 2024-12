Laura Neiva celebra primeiro mês de vida de sua terceira filha com Chay Suede - reprodução Instagram

Publicado 09/12/2024 18:56

Rio - Laura Neiva, atriz e mãe de três, comemorou nesta segunda-feira (9) o primeiro mês de vida de sua filha caçula, Ana, fruto de seu casamento com Chay Suede. Para marcar a data, Laura compartilhou um vídeo que mostra os momentos emocionantes da chegada da bebê à casa da família.



"1 mês de Ana em nossas vidas. Obrigada tio Guigui pelo registro e pra todo mundo que preparou nossa casa com tanto carinho pra chegada da neném”, escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.O registro inclui imagens de Ana interagindo com os irmãos mais velhos, Maria, de quase 5 anos, e José, de 3 anos. A escolha do casal em manter o sexo da terceira filha como surpresa até o parto gerou ainda mais emoção no momento do nascimento, ocorrido no dia 8 de novembro. Nos comentários da publicação, os fãs de Laura e Chay se emocionaram. “É tão poético que parece filme!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Me emocionei aqui. Que lindoo”.