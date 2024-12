Allan Souza Lima negou indireta para a ex-namorada - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2024 18:22

Rio - Allan Souza Lima desmentiu que tenha mandado uma indireta para a ex-namorada Rafa Kalimann em uma postagem feita nos Stories nesta segunda-feira (09). O ator de 39 anos escreveu uma mensagem misteriosa sobre lealdade após a influenciadora aparecer com o cantor Nattanzinho dias depois do término do relacionamento.

fotogaleria "Frases que falei por aí: 'Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: 'A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira'. O preço da lealdade é um valor inestimável. Bom dia", escreveu Allan.

Com a repercussão, o artista surgiu horas depois para negar que tenha alfinetado a ex-BBB. "Frases que falei por aí: "Há muito tempo, publico nos stories reflexões e uma espécie quadro fixo chamado 'frases que li/ouvi/falei/escrevi por ai'. A de hoje falava sobre amizade e sobre o quanto valorizo a parceria e a lealdade daqueles que chamo de amigos. Era uma maneira de abraçar cada um deles através dessa mensagem, simples e direta. Preferia deixar isso da forma positiva como, de fato, foi escrita, para que as pessoas pudessem, cada uma a seu modo, se identificar trazendo isso para as próprias vidas. Não há qualquer relação com as especulações que vêm sendo feitas", esclareceu.