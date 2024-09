Pedro Sampaio durante o ’Conversa com Bial’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/09/2024 08:11

Rio - Pedro Sampaio, de 26 anos, participou do "Conversa Com Bial", segunda-feira (9), e lembrou como contou sobre sua bissexualidade para o pai. O artista , que assumiu publicamente sua orientação sexual no Lollapalooza, em São Paulo, no ano passado, ainda revelou como foi a reação do familiar.