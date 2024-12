Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 18:28

fotogaleria Nas redes sociais, o artista divulgou um comunicado para agradecer as mensagens dos fãs. "Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês pelas mensagens de carinho e apoio que recebi durante meu período de internação. Cada palavra, cada gesto e cada pensamento positivo significaram muito para mim e me deram forças para enfrentar esse desafio", disse nos Stories.

"Saber que tenho pessoas tão especiais ao meu redor me trouxe conforto e esperança. Agradeço de coração por estarem ao meu lado, mesmo à distância, e por todo o amor que compartilharam. Estou ansioso para me recuperar e poder reencontrar todos vocês em breve. Muito obrigado por tudo! Com carinho, Nivaldo Batista Lima", concluiu.