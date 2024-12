Gusttavo Lima é internado e cancela show em festival - Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima é internado e cancela show em festivalReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2024 07:49

Rio - Gusttavo Lima foi internado por conta de um desconforto gastrointestinal, no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or, em São Paulo, neste sábado (21). Devido ao estado de saúde, o cantor cancelou o show que faria no festival VillaMix.

"A apresentação marcada para este sábado (21), no festival VillaMix, em São Paulo, está cancelada por motivos de saúde do artista", iniciou a nota, publicada no Instagram do cantor."Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje (21) exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", finalizou o trecho.O boletim médico de Gusttavo, também compartilhado nas redes sociais do cantor, diz que ele deu entrada no Pronto Socorro do hospital com dor abdominal, mas está estável. "O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or na noite deste sábado, 21/12/2024, com quadro de dor abdominal e deverá permanecer em observação durante a noite aos cuidados. O quadro clínico é estável".