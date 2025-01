Lívian Aragão - Reprodução/Instagram

Rio - Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para se posicionar após ser alvo de críticas na internet. A atriz gerou debate ao chamar Fernanda Torres de 'nepobaby' enquanto a parabenizava pela vitória no Globo de Ouro, na categoria de 'Melhor Atriz de Filme de Drama'.

"Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama", escreveu Lívian nos stories do Instagram. Após ser questionada, ela explicou o significado do termo em questão: "Basicamente, é quando você é de uma família que tem conexões, privilégios e etc".

"Marginalizam muito essa palavra. Na verdade, nepobaby não é demérito nenhum. Primeiro, que você não escolheu nascer nessa família; segundo, que você teve oportunidades, e tudo bem. Agora, você vai usar essas oportunidades ou não? Eu acho que a Fernanda Torres abraçou essas oportunidades, batalhou e finalmente teve um reconhecimento, até mesmo internacional", elogiou a influenciadora.

Na sequência, Lívian ressaltou a homenagem que fez para Fernanda Torres. "Foi um marco histórico, trouxe visibilidade não só pra ela, como para o nosso país. A vitória foi mais do que merecida, tem que celebrar mesmo. Sendo ou não um nepobaby, o importante é você ser feliz".

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz também dedicou uma postagem à Fernanda. "Uma noite histórica para @oficialfernandatorres e pra todo o Brasil! Que LINDO ver esse momento! O talento tá no sangue", declarou.