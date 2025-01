Fernanda Torres será convidada especial no 'Jimmy Kimmel Live!', renomado talk show dos EUA - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres será convidada especial no 'Jimmy Kimmel Live!', renomado talk show dos EUA

Publicado 07/01/2025 15:36

Rio - Após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação no aclamado filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres continua a brilhar internacionalmente. A atriz brasileira será uma das convidadas do Jimmy Kimmel Live! nesta quinta-feira (9), um dos talk shows mais prestigiados dos Estados Unidos, exibido pelo canal ABC.



No mesmo episódio, o programa receberá o astro de Hollywood Timothée Chalamet. O convite marca um momento de grande reconhecimento para Fernanda, que se destacou ao interpretar Eunice Paiva no filme dirigido por Walter Salles.



A vitória no Globo de Ouro, realizada no último domingo (5), colocou Fernanda Torres em evidência mundial. A atriz desbancou nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet e Tilda Swinton para levar o prêmio, entregue pelas mãos de Viola Davis. A performance de Fernanda como Eunice, uma mãe que se torna ativista durante a ditadura militar brasileira, foi amplamente elogiada pela crítica e pelo público.



Com base no livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui retrata a luta de Eunice Paiva para sobreviver e proteger seus filhos após o desaparecimento de seu marido, preso pela ditadura. A atuação intensa e emocional de Fernanda foi apontada como um dos pontos altos do longa, que já desponta como forte candidato ao Oscar 2025.