De biquíni, Paolla Oliveira exibe curvas no CearáReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 12:55

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, está aproveitando as férias em Fortaleza, no Ceará. Através de uma publicação nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (7), a atriz mostrou alguns registros curtindo uma praia.

"Ainda presa nos dias aqui", escreveu a artista na legenda da publicação. No compilado de fotos, Paolla posa sorridente nas areias, enquanto exibe as curvas vestindo um biquíni preto. Para completar o visual praiano, a rainha de bateria da Grande Rio usou óculos de sol e lenço na cabeça.Nos comentários da publicação, internautas não economizaram nos elogios. "A mulher é um monumento", opinou um usuário do Instagram. "Essa mulher é uma deusa", expressou uma seguidora. "Completamente apaixonada por você", declarou uma terceira pessoa.