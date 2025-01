Ludmilla posta foto de Angélica e Luciano Huck paparicando barriga de Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 12:47 | Atualizado 07/01/2025 13:02

Rio - Ludmilla publicou um álbum de fotos, nesta terça-feira (7), repleto de momentos especiais vividos nos últimos dias de 2024 e nos primeiros de 2025. Entre os registros, um destaque chamou atenção: uma foto de Angélica e Luciano Huck paparicando a barriga de grávida de Brunna Gonçalves.



A mulher da cantora está à espera do primeiro filho do casal, e a imagem foi capturada durante em Carneiros, Pernambuco, onde celebraram a virada do ano. "Dias ensolarados", escreveu Ludmilla na legenda.



Além desse momento especial com os amigos, a cantora também compartilhou cliques descontraídos ao lado de Brunna. As fotos mostram passeios de lancha, jogos de altinha e momentos de relaxamento ao sol.