Neymar curte parque de diversões com Bruna Biancardi e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 11:34

Rio - Neymar Jr., de 32 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (6), uma sequência de fotos curtindo um parque de diversões na Arábia Saudita com Bruna Biancardi, de 31, e a filha do casal, Mavie, de 1 ano e dois meses. O primogênito do jogador de futebol, Davi Lucca, de 13, também aproveitou o passeio. Ele é fruto do antigo relacionamento do atleta com Carol Dantas.