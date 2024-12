Neymar e Bruna Biancardi posam para foto no Natal - Reprodução/Instagram @brunabiancardi

Publicado 25/12/2024 21:40 | Atualizado 25/12/2024 21:45

Neymar e Bruna Biancardi serão pais de uma menina pela segunda vez. A influenciadora fez a revelação por meio das redes sociais no início da noite desta quarta-feira (25).

"Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal,

amém!", escreveu Bruna.

Mavie, de um ano e dois meses, é a primeira filha do casal. Neymar ainda tem Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de cinco meses, com Amanda Kimberlly.