Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 20:15

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, deu um verdadeiro presente de fim de ano para os seus fãs. A beldade publicou um imagem segurando um preservativo com efeito retardante e sensualizou na imagem. Ela ainda enviou uma mensagem provocativa: "Nunca ficou tão fácil esticar alguns minutos".

A imagem e a mensagem fez muitos seguidores irem ao delírio nos comentários: "Divina e linda", "Corpo precioso", "Não vão ver nada melhor que isso hoje por aqui", "A mais linda da América", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos.

Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.