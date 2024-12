Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/12/2024 17:25

Rio - Principal interessado na contratação de Gabigol, de 28 anos, o Cruzeiro aguarda o período do fim de ano em que o atacante tira férias para definir a situação do atacante. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a próxima quinta-feira poderá ser decisiva para a negociação.

A Raposa está confiante em um acordo pelo atacante, que vive seus últimos dias de contrato com o Flamengo. Gabigol deixou claro que não decidiria seu futuro em 2024 e o clube mineiro aguarda os primeiros dias do Ano Novo para saber se poderá contar ou não com o centroavante.

Ídolo do Flamengo, Gabigol chegou ao clube carioca em 2019 e fez história no clube carioca, conquistando 13 títulos, entre os principais: duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copa do Brasil. Após uma temporada em baixa, o centroavante não renovou seu contrato com o Rubro-Negro.

Além do Cruzeiro, o Santos aparece como outra possibilidade do Brasil para o atacante. Gabigol também pode aceitar uma oferta para jogar no futebol do exterior.