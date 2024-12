Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 27/12/2024 16:51

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos e ídolo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, criticou a escolha da revista France Football que entregou o prêmio Bola de Ouro para Rodri, meia do Manchester City. Na opinião do português, Vini Jr deveria ter levado a melhor.

"O Vini merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão não são importantes. Quando você merece, você tem que receber", disse ao receber o prêmio de melhor jogador em atividade no Oriente Médio no Globe Soccer Awards, em Dubai.

Cristiano Ronaldo também fez elogios a outros jogadores da chamada "nova geração". Ele citou o meia Jude Bellingham, do Real Madrid, e também o atacante Lamine Yamal, do Barcelona.

"Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico", concluiu.