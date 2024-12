Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, é cotado para receber a final da Copa do Mundo de 2030 - Divulgação/Real Madrid

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, é cotado para receber a final da Copa do Mundo de 2030Divulgação/Real Madrid

Publicado 27/12/2024 10:29

O Real Madrid decidiu mudar o nome do histórico estádio Santiago Bernabéu. Além da reforma estrutural que realizou nos últimos anos, o clube espanhol tomou a decisão de passar a chamá-lo apenas de Bernabéu.



A decisão deve-se a uma estratégia de marketing, que deve culminar com a venda de naming rights (direito de dar nome ao estádio). A mudança já é vista nas recentes ativações em propagandas e outras informações nas redes sociais.

Segundo o jornal espanhol 'Marca', o Real Madrid não pretende fazer alarde sobre o assunto e deseja que a mudança ocorra naturalmente com o passar do tempo.



O nome Santiago Bernabéu vem do ex-presidente do clube, um dos responsáveis pela construção do estádio. Ele também foi jogador e recebeu a homenagem em 1955, após uma obra de expansão do estádio.