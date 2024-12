Vini Jr aproveitou a folga do Real Madrid para conhecer Nova Iorque - Luke Hales / AFP

Vini Jr aproveitou a folga do Real Madrid para conhecer Nova Iorque Luke Hales / AFP

Publicado 26/12/2024 19:30

Rio - Vini Jr aproveitou a folga de fim de ano do Real Madrid para visitar os Estados Unidos. O craque esteve em Nova Iorque, nesta última quarta-feira (25), onde andou disfarçado pela Times Square e acompanhou a partida entre New York Knicks e San Antonio Spurs, no Madison Square Garden, pela rodada de Natal da NBA, a liga norte-americana de basquete.

O brasileiro foi ovacionado no Madison Square Garden durante a partida entre Knicks e Spurs. Vini Jr foi chamado para entrar em quadra para tirar foto com o ex-jogador Carmelo Anthony, Hall da Fama da NBA, e entregou de presente uma camisa 7 do Real Madrid. Ele também "tietou" nomes como Wembanyama e Chris Paul, do Spurs.

Ainda em Nova Iorque, Vini Jr se encontrou com a cantora Rihanna. Ele também andou disfarçado com uma balaclava na Times Square. O tour do brasileiro nos Estados Unidos ainda teve uma visita em Miami, no último domingo (22), onde acompanhou a vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers por 29 a 17, pela NFL, a liga de futebol americano.