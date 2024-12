Rodrigo Muniz fez o gol da vitória do Fulham sobre o Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Publicado 26/12/2024 17:00

Rio - Os brasileiros brilharam na tradicional rodada do "Boxing Day", do Campeonato Inglês, nesta quinta-feira (26). O atacante Rodrigo Muniz fez o gol da vitória do Fulham sobre o Chelsea, Joelinton marcou no triunfo do Newcastle sobre o Aston Villa, enquanto Matheus Cunha fez gol olímpico para garantir os três pontos do Wolverhampton sobre o Manchester United.

O Fulham sofreu para encerrar um jejum de 45 anos em Stamford Bridge. O Chelsea ainda saiu na frente do placar com o jovem Cole Palmer, mas não sustentou a vantagem e sofreu a virada no segundo tempo. O time visitante empatou com Harry Wilson, aos 37, e virou com Rodrigo Muniz, aos 48, para conquistar uma vitória histórica.

Já o Newcastle teve menos trabalho para vencer. Gordon abriu o placar no primeiro minuto de partida com assistência de Joelinton. Em desvantagem no placar, o Aston Villa ainda ficou com um a menos quando Durán foi expulso aos 31. Já na etapa final, Isak ampliou aos 14 em jogada com passe de trivela do Bruno Guimarães. Por fim, Joelinton fechou o placar nos acréscimos.

Por fim, o atacante Matheus Cunha marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United por 2 a 0. E não foi qualquer gol: foi olímpico. O camisa 10 dos Wolves acertou o pé na cobrança de escanteio e surpreendeu o goleiro Onana. Nos acréscimos, deu passe para Hee-chan marcar no último minuto e colocar ponto final no jogo.