Manchester City de Pep Guardiola vive crise na temporada 2024/25 - Isabella Bonotto / AFP

Publicado 26/12/2024 18:30 | Atualizado 26/12/2024 18:41

Rio - O técnico Pep Guardiola já parece jogar a toalha no Manchester City. Após o empate com o Everton por 1 a 1, nesta quinta-feira (26), o treinador espanhol perdeu a paciência com a má fase da equipe, que venceu apenas um dos últimos 13 jogos na temporada 2024/25.

"É claro que precisamos de resultados e não estamos conseguindo. O time jogou realmente bem outra vez, mas infelizmente não conseguimos. É a vida. Não esperávamos tantos jogos sem vitória. O que podemos fazer? Continuar", disse o treinador.

O Manchester City foi de postulante ao título para o oitavo lugar. É o pior desempenho de Guardiola em sua carreira em ligas nacionais. Em seus trabalhos com Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o treinador sempre conseguiu se manter entre os três melhores.

Com o novo tropeço, o Manchester City ocupa o sétimo lugar, com 28 pontos. Os Citizens voltam a campo no próximo domingo (29), às 11h30 (de Brasília), contra o Leicester, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.