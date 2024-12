Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei no gelo - Reprodução / X

Publicado 27/12/2024 22:20 | Atualizado 28/12/2024 00:53

Rio - A ex-goleira de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, deixou seus fãs bastante alegres ao realizar seu último ensaio sensual de 2025. A canadense posou apenas com um biquíni com a cor branca como predominante.

"Se você ouvir choro lá em cima é porque o céu está sem um anjo", escreveu a beldade em seu comentário. "Enquanto o céu chora aqui estamos tendo muita alegria porque você está aqui", respondeu um seguidor.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.