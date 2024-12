Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 14:42 | Atualizado 27/12/2024 15:44

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, crê que pode encontrar em 2025 o grande amor da sua vida. Apesar de priorizar questões familiares, a beldade afirmou que acredita que tem chances de conhecer um homem com características desejáveis no próximo ano.

"Que seja o que Deus quiser, mas se isso acontecer, obviamente seja bem-vindo. Porque também não me fecho ao amor, porque um dos meus sonhos é estar ao lado do meu homem ideal e constituir a minha própria família", disse em entrevista ao portal "Popular".

A beldade também citou as características que espera encontrar em um homem para viver ao seu lado a partir do ano que vem.

"Entre os meus desejos também está que o amor me surpreenda da melhor forma, com um homem bom, fiel, sem mentiras e que me dê muito amor", contou.