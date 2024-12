Danilo, que tem atuado como zagueiro na Juventus, segue sendo convocado como lateral para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/12/2024 14:00

A Juventus não pretende manter Danilo até o fim do contrato, no meio de 2025. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano,, que interessa ao Vasco e tem desejo de defender o Flamengo , nesta janela de transferências.