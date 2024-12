Vini Jr com os troféus de prêmios individuais que conquistou no ano - Reprodução/Instagram @vinijr

Publicado 25/12/2024 20:26

Vini Jr recebeu vários "presentes" em dezembro. Nesta quarta-feira (25), em uma publicação para desejar feliz Natal aos fãs, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto com os troféus de premiações individuais que conquistou no mês.

Nesta primeira metade da temporada 2024/25, Vini Jr marcou 14 gols e deu oito assistências em 21 jogos pelo Real Madrid. Ele aproveitou a folga do fim de ano para viajar aos Estados Unidos. Lá, o atacante tem aproveitado para assistir a jogos da NBA (National Basketball Association), principal liga de basquete do país.

O próximo compromisso do Real Madrid será apenas em 2025, no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, fora de casa. A partida é válida pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.