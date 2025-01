Thiago Nigro, de 34 anos, é conhecido como ’Primo Rico’ - Reprodução / YouTube

Thiago Nigro, de 34 anos, é conhecido como ’Primo Rico’Reprodução / YouTube

Publicado 07/01/2025 12:04

O influenciador e empresário Thiago Nigro se manifestou nas redes sociais após ser criticado nas redes sociais por postar um vídeo do feto que sua mulher, Maíra Cardi, perdeu. Conhecido como "Primo Rico", ele afirmou, em longo texto publicado nesta segunda-feira (6), que nunca sentiu uma dor tão profunda e a lógica "desaparece" neste momento difícil.

"Quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Não existe um manual, nem como se preparar para uma dor tão profunda. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento", afirmou.

fotogaleria

Maíra revelou a interrupção da sua gravidez na última quinta-feira (2) . Ela falou detalhes da sua ida ao hospital depois de ter alguns sangramentos. Durante a realização de um ultrassom, ela foi informada pela médica que o coração do bebê, de quase três meses, parou de bater. No último sábado (4), Thiago publicou as imagens do feto e recebeu ataques de internautas que consideraram o registro pesado.

"Sempre fui uma pessoa lógica e estruturada, do tipo que procura entender tudo por uma perspectiva racional. Mas, quando algo assim acontece, toda a lógica desaparece. Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Tenho vivido meu luto em silêncio, à minha maneira, enquanto tento processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Não existe protocolo para o luto", seguiu Thiago.

"Eu não sou perfeito, nunca fui. Se fiz algo que chocou ou feriu alguém, peço perdão. Mas saiba: ninguém ficou mais chocado do que eu com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ainda estou tentando me recuperar", concluiu.

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união em agosto de 2023 após cinco meses de namoro. A influenciadora já é mãe de Lucas, de 22 anos, e Sophia, de 6.