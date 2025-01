Maíra Cardi perdeu o filho que esperava com Thiago Nigro - Reprodução de Vídeo / TikTok

Maíra Cardi perdeu o filho que esperava com Thiago Nigro Reprodução de Vídeo / TikTok

Publicado 02/01/2025 22:09 | Atualizado 02/01/2025 22:44

Rio - Nesta quinta-feira (2), Maíra Cardi compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok para revelar que perdeu o primeiro filho que esperava com Thiago Nigro. A influenciadora mostrou detalhes da ida ao hospital após ter alguns sangramentos. Durante a realização de um ultrassom, ela foi informada pela médica que o coração do bebê parou de bater.

fotogaleria

"Nem sei falar o que sentimos nessa hora. Demoramos para nos situar. Ela disse que não houve descolamento [de placenta]. O coração apenas parou de bater. Ela disse que possivelmente parou de bater há três dias, ou seja, dia 31", relatou Maíra.

"Deus acima de todas as coisas. Aceitamos tudo que Ele tem para nós. Claro que nosso coração fica triste. É um vazio que não se explica e ao mesmo tempo uma certeza...de que Ele sabe de todas as coisas. Resolvemos contar para Sophia [filha da ex-BBB com Arthur Aguiar] antes dela saber de outra forma", lamentou.

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união em agosto de 2023 após cinco meses de namoro. A influenciadora já é mãe de Lucas, de 22 anos, e Sophia, de 6.