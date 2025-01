Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025

Rio - Brunna Gonçalves iniciou o novo ano com uma transformação no visual. A dançarina apostou em tranças nos cabelos e compartilhou o resultado com os seguidores nesta quinta-feira (02). Nos cliques, a mulher de Ludmilla ainda deixou à mostra a barriga da primeira gestação.

fotogaleria "Começando o ano fazendo o que eu mais amo... mudando o visual! Gostaram?", questionou na legenda. A publicação ganhou um comentário picante de Ludmilla. "Beijo toda", escreveu a cantora.

Os seguidores não deixaram de elogiar a ex-BBB. "Nossa, tá muito linda. A gravidez tá reluzente", afirmou uma internauta. "Uma mamãe linda dessa", exaltou outra. "A mulher mais linda do mundo", disse uma terceira.