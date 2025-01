Giovanna Ewbank publica uma série de registros em Alagoas - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank publica uma série de registros em AlagoasReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 21:19

Rio - A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank não hesitou em posar em meio às paisagens paradisíacas para fazer cliques em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Destino em que a artista está curtindo as férias. "Estou entregue. Cada canto um encanto", escreveu Gio na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.



Ewbank compartilhou uma série de registros do local, onde passou a virada do ano ao lados filhos, Titi, Bless e Zyan, e do marido, Bruno Gagliasso.

Antes da virada, Giovanna expôs as suas expetativas para o novo ano. A atriz disse que quer viver tudo com mais intensidade. "Preparada para 2025! Que nesse ano eu possa viver tudo o que há de mais lindo e intenso nessa vida! Esse ano não quero ser meio-termo, eu quero um ano de exageros no amor, na alegria, na coragem e nos sonhos!!! Venha com tudo 2025 porque eu tô pronta!", declarou.

Já Bruno compartilhou fotos da família no Ano Novo. Todos elegeram a cor branca para a ocasião. "Nossa família deseja que neste ano você se permita viver tudo o que há para viver em um ano cheio de amor, alegrias e momentos inesquecíveis", desejou ele em post conjunto com Giovanna.