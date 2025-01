Paolla Oliveira abre álbum de ano novo - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira abre álbum de ano novo Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 20:18

Rio - O ano de 2025 mal começou e Paolla Oliveira já está com tudo! Em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (2), a atriz abriu o álbum de sua viagem com Diogo Nogueira para comemorar o ano novo. Nos cliques compartilhados pela atriz, Paolla aparece de biquíni e contemplando o visual praiano incrível em Fortaleza, no Ceará.



"Com as energias renovadas para tudo que ainda tá por vir!", escreveu.