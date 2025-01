Lívia Andrade na praia - Reprodução/Instagram

Rio - A chegada do ano novo está sendo celebrada por Lívia Andrade em uma bela praia. Nesta quinta-feira (2), a apresentadora aparece rodopiando de biquíni.



"Meu lugar com certeza é aqui", escreveu ela.

Na segunda-feira (30), a última do ano, a participante do Domingão com Huck postou fotos dela lânguida na areia da praia.Na legenda da postagem, ela fez ainda uma brincadeirinha. "Empanando", escreveu. Em outro post, Lívia revelou que sua inspiração praiana do momento é Shakira, no estilo "Mood Waka Waka" (música tema da Copa de 2010 na voz da cantora colombiana), como definiu. Ficou parecida?