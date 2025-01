Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam data do casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 17:56

Rio - Nesta quinta-feira (2), Laís Caldas e Gustavo Marsengo, ex-participantes do “Big Brother Brasil 2022”, anunciaram a data do casamento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a médica revelou que a união será oficializada no civil dentro de um mês. A festa de casamento, por sua vez, está marcada para o segundo semestre de 2025.



A história do casal começou no reality quando Gustavo estava na Casa de Vidro e entrou na casa principal, onde já estava Laís. Após uma semana de flertes e brincadeiras, os dois deram o primeiro beijo durante uma festa do programa. O pedido de casamento aconteceu no Natal de 2023