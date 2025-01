Atriz de 'Eu, a Patroa e as Crianças' comemora fim de castigo na série e brasileiros reagem: 'Lili cantou' - Reprodução/Instagram

Atriz de 'Eu, a Patroa e as Crianças' comemora fim de castigo na série e brasileiros reagem: 'Lili cantou'Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 18:20 | Atualizado 02/01/2025 18:33

Rio - Jennifer Freeman deu o que falar no dia 1º de janeiro ao relembrar um momento marcante de "Eu, a Patroa e as Crianças". A atriz comemorou o fim do castigo de pelo menos 20 anos de sua personagem, Claire, imposto pelo pai, Michael Kyle, interpretado pelo ator Damon Wayans, após ela tentar sair para um encontro.

Na série, a jovem Claire, de apenas 15 anos, foi punida e só poderia sair de casa novamente em 1º de janeiro de 2025, data da última quarta-feira.

"Quer um encontro? Eu tenho um para você: 1º de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia que você finalmente vai poder sair desse quarto", diz Michael no fatídico episódio. Veja o vídeo postado abaixo.

Jennifer comemorou sua liberdade e ainda fez uma declaração especial aos fãs brasileiros. A série fez bastante sucesso no país durante os anos 2000 devido ao seu jeito irreverente e à dublagem, conquistando uma legião de fãs que a acompanham até hoje.

"Já é 1º de janeiro de 2025 e eu estou finalmente livre! Feliz Ano Novo! Brasil, amo vocês", escreveu Jennifer.



E não demorou muito para que seus seguidores reagissem e comemorassem juntos. Até o influenciador Casimiro entrou na brincadeira, comentando "Liberdade". Outro internauta brincou: "Lili cantou! Pega o Tony e vaza".