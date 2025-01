Débora Duarte, Daniela Gracindo e amiga - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 21:59

Rio - A atriz Daniela Duarte Gracindo, de 49 anos, publicou um registro raro ao lado da mãe, a atriz Débora Duarte, que completa 75 anos nesta quinta-feira, 2. Dani é fruto do relacionamento da artista com o galã dos anos 80, o ator Gracindo Júnior. Na imagem em questão, a atriz aparece ao lado da mãe e a parabeniza por meio de uma singela mensagem em suas redes sociais.

"Hoje é dia de celebrar tantas aventuras vividas. Obrigada por deixar nossas vidas muito mais encantada. Todo meu amor pra você minha mãe", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Débora Duarte e Gracindo Júnior se conheceram em 1973, enquanto ensaiava a peça A Teoria, na Prática, é Outra. Os dois se separaram quando a atriz ainda estava grávida.

Débora Duarte, que é filha de coração do ator Lima Duarte, também tem é mãe da atriz, Palomma Duarte. Ela é fruto do casamento da atriz com o cantor Antonio Marcos.