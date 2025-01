Virginia Fonseca contou que fez cirurgia - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 13:26

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, revelou que retirou a hérnia umbilical e passou por uma mastopexia, nesta terça-feira (7). A influenciadora digital contou o motivo do seu sumiço, no Instagram Stories, e mostrou os resultados, destacando que não fez nenhuma cirurgia plástica.

"Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia, me incomodava bastante. E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito.", iniciou.

"Antes que falem que eu fiz outra lipo, pelo amor de Deus, gente. Eu não fiz outra lipo não. Eu fiz a hérnia umbilical. Tá vendo que está tampadinho? E fiz a mastopexia no peito, aquele corte da auréola. Porque depois de três filhos, não é mais peito, é teta. Era, né", disse ela.

Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão juntos há quatro anos e são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 3 meses.