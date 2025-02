Flora Diegues - Reprodução Instagram

Flora DieguesReprodução Instagram

Publicado 14/02/2025 10:06 | Atualizado 14/02/2025 10:23

Rio - Cacá Diegues, que morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (14) , perdeu sua filha, Flora Diegues em 2019. A atriz tinha 34 anos e lutou, por três anos, contra um câncer no cérebro. Ela já atuou em filmes dirigido pelo pai, como o "O Grande Circo Místico", em 2018, além dos papeis em novelas como "Questão de Família", em 2015, e "Deus Salve o Rei", no ano de 2018.

A artista também era roteirista e diretora. Em 2015, ela viveu seu primeiro papel em novelas no folhetim "Além do Tempo", mas teve que se afastar das gravações, após descobrir um aneurisma cerebral e teve que realizar uma cirurgia de emergência. para operar um aneurisma. Em 2018 foi ao evento 'Cannes' com Cacá Diegues e o resto do elenco de "O Grande Circo Místico".

Quem foi Cacá Diegues

Nascido em 19 de maio de 1940, em Maceió, Cacá Diegues era um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Cesar Saraceni, Leon Hirszman e outros. Ele exilou-se na Itália e depois na França, após a promulgação do AI-5, em 1969, durante o regime militar.

Além de "O Grande Circo Místico", Diegues teve filmes de maior destaque do profissional. São eles: "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye Brasil" (1980), "Dias melhores virão" (1989), "Veja esta canção" (1994) e "Tieta do Agreste" (1995), "Orfeu" (1998), "Deus é Brasileiro" (2003).