Wanessa Camargo nega boatos de affair entre amiga e Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo nega boatos de affair entre amiga e Dado Dolabella Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 15:17 | Atualizado 14/02/2025 15:18

Rio - Wanessa Camargo, de 42 anos, quebrou o silêncio sobre os rumores envolvendo sua amiga Renata Brás, de 48, e o ex-namorado, Dado Dolabella, de 44. A cantora, que recentemente anunciou o término do relacionamento com o ator, usou as redes sociais na noite de quinta-feira (13) para esclarecer a situação.



fotogaleria

"Mas eu quero muito vir aqui para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente", explicou.



A artista reforçou que não há nenhum motivo para suspeitas ou polêmicas. "Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo".



Encerrando o desabafo, Wanessa demonstrou apoio à amiga. "Rê, eu te amo. Beijos", finalizou a cantora, negando qualquer envolvimento romântico entre Renata e Dado Dolabella.