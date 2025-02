Milton Nascimento canta com Criolo - Julio Cesar | Agnews

Milton Nascimento canta com CrioloJulio Cesar | Agnews

Publicado 14/02/2025 14:46 | Atualizado 14/02/2025 16:31

Rio - Na noite quinta-feira, (13) O Vivo Rio foi palco de um show marcante que reuniu grandes nomes da música brasileira. O espetáculo "O Céu de Madureira é Mais Bonito", celebrou a trajetória de Milton Nascimento, um dos ícones da música nacional. O show teve a assinatura de Teresa Cristina, que também se apresentou ao lado de artistas como Simone, Roberta Sá, Criolo e a Velha Guarda da Portela, em um tributo à cultura musical carioca.

fotogaleria

O encontro de Milton Nascimento com Criolo no palco surpreendeu e encantou o público. As vozes dos dois artistas, com estilos distintos mas complementares, criaram uma atmosfera única durante a apresentação. A noite não se limitou a uma simples performance, mas sim a uma celebração da música brasileira, repleta de sucessos inesquecíveis de Nascimento, aclamado por sua contribuição à MPB.



Homenagem e emoção na Portela

Além do show, Milton Nascimento teve uma recepção especial na quadra da escola de samba Portela, no dia 12 de fevereiro. A escola de samba, que levará o cantor como tema no carnaval de 2025, compartilhou nas redes sociais a emoção do momento, com aplausos e lágrimas de quem estava presente. A Portela, maior campeã do carnaval carioca, homenageará Nascimento no desfile do próximo ano com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”.

A escola de samba Portela preparou uma grandiosa homenagem para Milton Nascimento no carnaval de 2025. O enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol", de André Rodrigues e Antônio Gonzaga, promete reviver momentos marcantes da carreira do cantor e sua relação com o Rio de Janeiro. O show de 13 de fevereiro, que uniu Teresa Cristina, a Velha Guarda da Portela e outros artistas, antecipou a celebração que ocorrerá no Sambódromo.