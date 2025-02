Rafa Brites e Felipe Andreoli com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 19:57 | Atualizado 17/02/2025 20:05

Rio - Em suas redes sociais, Rafa Brites sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.



Nesta segunda-feira, 17, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos das festas de aniversário dos filhos Rocco, de oito anos, e Leon, de três, frutos do seu relacionamento com Felipe Andreoli.

Apesar dos pequenos fazerem aniversário no mesmo mês, a família optou por realizar festas separadas. Enquanto o mais velho quis comemorar com o tema de Dinossauros, o caçula escolheu uma festa temática de Rock And Roll.



"Quando os filhos fazem aniversário no mesmo mês é quase automática a escolha de fazer uma festa só. Mas esse ano resolvemos fazer separado. Dando aquela individualidade que eles adoram. Cada um com seu tema. Uma festa sexta, outra sábado (sim, rolou um pacote família). Resultado: Dinossauros e Rock And Roll. Obrigada por esse sonho", escreveu a mamãe coruja na legenda.