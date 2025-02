Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 18:48

Rio - Mari Gonzalez compartilhou as fotos da comemoração do aniversário de 34 anos, completados no último domingo (16). A influenciadora digital festejou a data com um passeio de barco em Salvador, na Bahia, junto de amigos e do namorado, Pipo Marques.

fotogaleria "Meu dia foi do jeitinho que eu queria, viver muito e não pensar em nada além de ser muito feliz com meus amigos", escreveu na legenda.

Além da comemoração, Mari ganhou um buquê de flores e uma homenagem do filho de Bell Marques nas redes sociais. "Que Deus te proporcione tudo de melhor que existe, você merece toda felicidade do mundo! Continue emanando toda essa energia aos quatro cantos e contagiando a todos com seu jeitinho. Te amo muito! Feliz aniversário, vida", celebrou Pipo.