Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Reprodução Instagram

Publicado 17/02/2025 12:05

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, comentou sobre sua relação com as ex-mulheres do marido, Roberto Justus, neste domingo (16). Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, a influenciadora digital relatou que é bem resolvida e tem uma boa relação com todas elas.

Ana Paula comemorou seu aniversário antecipadamente, com amigos e familiares, e contou que convidou todas as ex-mulheres de Roberto. "Todas foram convidadas. A Sacha conseguiu estar, a Ticiane estava acompanhando a Rafa, a Gi (Gisela Prochaska) tinha compromissos de trabalho. Gosto e respeito elas", declarou.

A influenciadora digital explicou que o marido soube escolher as mulheres com quem já se relacionou. "O Roberto hoje é a somatória das histórias que viveu e sou muito grata pelos ensinamentos que ele teve com elas. Eu não acredito em casamento que não deram certo. Pra mim todas as histórias dele deram certo e resultaram em frutos, que são os filhos. Hoje ele vive a nossa história, e sim, as ex são muito bem-vindas. Porque elas também vivem as suas histórias atuais, felizes e bem resolvidas. Todo mundo tem os seus problemas e nenhuma família é perfeita, mas acho que ele soube escolher bem as mulheres da vida dele e isso facilita", concluiu.