Davi Britto e a namorada Adriana PaulaReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 11:53 | Atualizado 17/02/2025 11:54

Rio - Davi Britto, campeão do "BBB 24", celebrou um mês de namoro com a dentista Adriana Paula e declarou seu amor com direito a textão nas redes sociais nesta segunda-feira (17).

"Aqui estamos comemorando um mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse um mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo. Eu pedi uma mulher bonita para Deus e Ele me deu uma maravilhosa, eu pedi uma mulher calma para me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo", iniciou o baiano.

Ele disse aina que Adriana foi o melhor presente que Deus poderia lhe dar. "Você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você está conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente, em pensar que um dia o destino iria me dar uma pessoa maravilhosa como você, pra me ajudar e me fazer tão feliz como ninguém conseguiu fazer, eu tenho tanto a agradecer a Deus por ter colocado um anjo como você no meu caminho, uma pessoa maravilhosa que eu amo tanto e sinto um carinho enorme", completou.

Ele ainda reforçou sobre o jeito brava da namorada. "Você não tem noção de como eu amo sua carinha de brava, como eu amo quando você está com ciúmes, eu sempre fui um cara de azar, mas eu sei o porquê, o destino estava preparando a minha sorte que sempre foi você", concluiu.

"Assumiu que gosta de me ver brava né? (risos)", reagiu a dentista na postagem do ex-BBB.