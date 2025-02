Marcus Buaiz celebrou o aniversário de Isis Valverde - Reprodução Instagram

Marcus Buaiz celebrou o aniversário de Isis ValverdeReprodução Instagram

Rio - Isis Valverde completou 38 anos e ganhou homenagem do marido, Marcus Buaiz, nesta segunda-feira (17). O empresário publicou uma sequência de fotos de momentos especiais ao lado da atriz, no Instagram, e aproveitou a ocasião para declarar.

"Hoje celebro a dádiva que é ter você na minha vida. Cada instante ao seu lado é um lembrete da força, autenticidade e amor que você irradia. Você transforma desafios em conquistas, iluminando o caminho de todos que têm o privilégio de compartilhar essa jornada com você", disse ele.

Marcus não poupou elogios para a amada. "Neste novo ciclo, desejo que cada sonho floresça, que o sorriso e a alegria se façam presentes em cada passo e que novas vitórias marquem sua trajetória. Obrigado por me inspirar a viver intensamente e a enxergar a beleza em cada momento. Feliz aniversário, Isis Valverde. Que seu dia seja tão marcante e deslumbrante quanto você. Te amo", concluiu.

Internautas comentaram na postagem. "Vocês formam um casal lindo. Que Deus continue abençoando essa união", disse um. "Feliz aniversário para a sua Isis. Que vocês sejam muito felizes", afirmou outro. "Perfeitos. Eu sou sincera. Sou fã numero um da Isis. Eu amo. Que Deus abençoe infinitamente vocês", comentou mais um fã.

Isis é mãe de Rael, da relação com André Resende e Marcus é pai de José Marcus e João Francisco, do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo.