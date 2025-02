Leticia Colin - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 20:56

Rio - A atriz Leticia Colin, de 35 anos, aproveitou o fim de semana sob o calor de São Paulo e decidiu aproveitar os dias de sol na cidade para curtir um banho de piscina. Isso porque nesta segunda-feira, 17, a artista publicou, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, alguns de seus melhores momentos no hotel 5 estrelas em que ficou hospedada na capital paulista.



Na série de fotos publicadas por Leticia, a atriz aparece vestindo um maiô verde musgo na piscina, além de posar no banheiro do luxuoso local e compartilhar uma das refeições oferecidas no cardápio.

"Ainda teve esse goixtinho de Sol e piscina em SP...", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, Leticia foi extremamente elogiada: "Maravilhosa, sou sua fã", "Sensacional" e "Que mulher espetacular PESSOAL!!", foram algumas das mensagens deixadas no post de Colin.



Confira, abaixo, as imagens: