Rico Melquiades passa por 11ª cirurgia facialreprodução Instagram

Publicado 17/02/2025 19:01

Rio - Rico Melquiades, influenciador digital e ex-participante de reality show, passou por sua 11ª cirurgia facial no último domingo, 16 de fevereiro. O influenciador compartilhou a novidade nas redes sociais e prometeu que o público ficará “surpreso” com o resultado.



Dessa vez, Rico se submeteu a uma rinoplastia com enxerto e a técnica fox eyes, que inclui lifting de sobrancelhas. Esses procedimentos fazem parte de uma série de cirurgias estéticas que o influenciador já realizou, incluindo outras rinoplastias, enxertos no bumbum e nas coxas, além de lipoaspirações.A médica responsável pela cirurgia de Rico informou que ele está se recuperando bem do procedimento recente. Além disso, o influenciador de 31 anos planeja um novo procedimento para melhorar o tecido da face, com foco no levantamento das pálpebras.