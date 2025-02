Maíra Cardi revela planos para engravidar novamente - Reprodução TikTok

Publicado 17/02/2025 14:58

Rio - Maíra Cardi tem usado suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores os desafios que sua filha, Sofia, tem enfrentado na adaptação à nova rotina escolar. De acordo com a coach, a experiência tem sido particularmente difícil para a menina, chegando a causar grande sofrimento.



Cardi revelou que, ao perceber as dificuldades da filha, chegou a pedir ajuda à própria mãe, imaginando que Sofia quisesse ficar mais tempo com ela devido ao forte vínculo que possuem. No entanto, a situação foi bem mais complicada do que Maíra esperava.



"Sofia começou a falar que estava com dor no peito. Reclamando de falta de ar. E repetia que a tiraram do colo da avó", contou Maíra, visivelmente angustiada. Aparentando estar em uma situação de grande stress, a coach relatou que temia que a filha estivesse enfrentando uma crise de pânico.



"Ela vomitou, teve uma crise de falta de ar. Foi horrível", afirmou a influencer, lembrando do momento em que a filha parecia completamente desesperada.



A situação levou Maíra a procurar ajuda profissional. Ela repassou todos os detalhes para a psicóloga da filha, e como parte do processo de adaptação, Sofia foi transferida para outra escola. Maíra revelou que, na nova instituição, ela está acompanhando Sofia, entrando na sala de aula com a menina para tentar amenizar o impacto da mudança.



"Agora, vamos seguir com tratamento psicológico, mas com outros métodos, que visam otimizar ainda mais o que já foi feito", disse Maíra, explicando as estratégias que pretende adotar para apoiar a filha.



Maíra também aproveitou para agradecer aos seguidores que enviaram sugestões e dicas sobre como ela poderia ajudar ainda mais Sofia neste processo de adaptação. A interação com seus fãs tem sido uma fonte de apoio nesse momento delicado.