Sthe Matos e Kevi Jonny falam sobre voto de castidade até o casamento reprodução Instagram

Publicado 17/02/2025 18:04

Rio - Em uma conversa descontraída com Carlinhos Maia, o casal Sthe Matos e Kevi Jonny compartilhou uma decisão surpreendente: eles farão voto de castidade até o casamento. A revelação aconteceu em um vídeo publicado pelo influenciador, onde ambos falaram sobre o motivo de adotar um compromisso diferente em relação à sua intimidade.

Sthe explicou o motivo da escolha dizendo: "A gente vai ter relações sexuais só depois do casamento". Ela destacou, de forma descontraída, que o casal se comprometeu a aguardar até o grande dia. Ao ser questionada por Carlinhos sobre como estão lidando com a situação, Sthe brincou: "A gente está meio fulera. Nem em viagem e nem em casa".Kevi também comentou a decisão e revelou que, antes de fazer o voto de castidade, o casal teve um único momento de intimidade, durante uma viagem a Paris. “É, agora a gente deu uma travada para casarmos virgens”, disse ele, explicando que, por enquanto, estão com o compromisso firme até o casamento.Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, questionou a escolha do casal com um comentário humorado: "Mas vocês já transaram, não tem essa não". A conversa seguiu com Kevi revelando que tem feito uso de suplementos para ajudar a manter a disposição, mas que, apesar das dificuldades, o casal segue firme no compromisso.