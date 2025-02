Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 17:24

Rio - Viih Tube, de 24 anos, falou sobre os comentários negativos que recebeu por ter se batizado em uma igreja evangélico junto com o marido Eliezer, de 35. A influenciadora comentou o assunto após ser questionada na caixinha de perguntas nos Stories.

fotogaleria "Sinceramente, eu fiquei preocupada. Porque era crente falando mal de crente. O Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem e falarem dele, melhor para todos", disse.

A mãe de Lua e Ravi mencionou o respeito por crenças religiosas diferentes. "Eu acho que Deus, Jesus, está no nosso coração. Está na igreja também, mas está no nosso coração, independente da religião que você escolher. Deus é Deus e está em todas as religiões. Esse preconceito de uma religião com a outra, essa disputa, é algo tão feio, tão triste".

Por fim, Viih Tube negou que precise usar a religião para conseguir aumentar seus números nas redes sociais. "Gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar pra ter engajamento. Desculpa se soou arrogante, mas eu não preciso. Só entrar no meu perfil que você vai ver que está tudo bem com a minha profissão", finalizou.