Publicado 17/02/2025 17:07 | Atualizado 17/02/2025 17:55

Rio - Geisy Arruda, 35 anos, teve medida protetiva concedida pela Justiça contra seu ex-namorado, o fotógrafo Rodrigo Adão, após denunciá-lo por violência psicológica e patrimonial. Eles ficaram juntos por um ano e cinco meses - três deles morando juntos.

A influenciadora explicou que ao longo do relacionamento, o comportamento dele foi mudando e deixou de ser gentil e demonstrar sinais de que queria controlá-la, inclusive suas roupas.

"No começo ele me buscava no aeroporto quando ele morava no Rio, eu no São Paulo, limpava a casa, montamos árvore de Natal juntos... Só que com o tempo, tinha momentos onde eu era punida se não fizesse aquilo que ele quisesse. Por exemplo, ele queria ter acesso à senha do meu celular. Por eu ser uma pessoa pública, por eu ter contas em plataformas adultas, eu sou muito assediada, por pessoas que eu nem conheço", contou.

Segundo ela, por não aceitar fornecer suas senhas do celular e dos aplicativos do banco, foi punida pela "lei do silêncio". "Ele ficava no quarto, eu ia atrás dele no quarto para conversar, ele ia para a sala, ele não queria conversar, ficava mudo, em silêncio por minutos, e eu ficava ali me humilhando enquanto ele ficava calado", disse.

Depois, Geisy afirma que o ex começou a censurar algumas de ruas roupas. "Aquilo que no começo para ele era incrível, ser uma mulher livre, que usava o que queria, que tinha orgulho do corpo, e se exibia na internet, postava fotos sensuais, começou a ser ruim. As minhas roupas deixaram de ser tão curtas, começaram a ficar mais discretas. Quando saía com ele, sempre saía mais fechada, de calça, parei de usar vestido curto", recorda.

De acordo com a advogada de Geisy, Eluma Rodrigues Guimarães, a medida foi solicitada no caso da sua cliente não devido a algum tipo de violência física, mas sim por violência psicológica e patrimonial. Entre os prejuízos financeiros apontados estão a que o fotógrafo pedia Pix para pagar advogada para defendê-lo na cobrança de pensão alimentícia da filha.

"Paguei muitas coisas para ele. Ele gostava de um relógio na internet, eu comprava, eu comprava o whey protein, o cigarro... Me anulei para viver para ele, me diminuí para caber na vida dele. Acho que são motivos que explicam a crise de ansiedade, que na verdade é a vergonha", disse Geisy.

Ex diz que vai processá-la.

Procurado pela reportagem, Rodrigo afirmou que está afastado da ex há muito tempo e pretende entrar com processo de calúnia e difamação contra ela.

"Tenho provas e testemunhas, que estou bem longe dela, bem distante, a página já virou. Minha vida segue bem, só que, a meu ver, como ela tem um público masculino grande, ela quer conquistar o público feminino, só que ela está me usando para isso, logo eu, um cara humilde, simples, não tenho nada. Mas a justiça vai ser feita. As coisas passaram do limite", disse.



Rodrigo cita ainda que nos primeiros Stories postados pela ex, quando eles tiveram a primeira briga, ela deixou bem claro que mandou ele sair da casa dela. "Porque eu falei que ela ia ficar velha, que a idade ia chegar, que era para ela se cuidar porque ia ficar flácida e coisa e tal. Agora, já apareceu uma outra coisa de agressão. Ela sabe muito bem que eu nunca a agredi, nunca encostei a mão nela", disse ele, apesar de não existir até o momento acusações de agressão física.

Traição e perdão

Ainda de acordo com a influenciadora, eram comuns os momentos em que ele ficava bravo com ela por qualquer coisa que o desagradasse.

"Ele me obrigava a pedir perdão Ele chegou a me trair também no Rio de Janeiro, eu descobri, perdoei, e eu lembrava dessas traições porque a gente acaba lembrando. Teve um dia que falei para ele que me arrependi de ter perdoado a traição, e ele ficou muito bravo. Falou que eu tinha que pedir perdão para ele, que se não pedisse perdão por aquilo, era isso ou nada. Dizia que que eu ficava voltando no passado, e muitas outras coisas, e eu me humilhava para pedir perdão para que ele se acalmasse e voltasse", disse ela, emocionada.

Terapia e crises de ansiedade

Por conta dos últimos acontecimentos, a influenciadora disse que desenvolveu crise de ansiedade e está tratando com terapia. "Tenho que lidar com a raiva das pessoas, com julgamentos. Tem também a vergonha de ter sido feita de boba, desse sentido idiota, de se sentir dependente emocionalmente de uma pessoa a ponto de perder seu raciocínio lógico, de amar sozinha", contou.

Defesa de Geisy cita comportamento controlador e abusivo de ex

Segundo a advogada de Geisy Arruda, desde o início do relacionamento, seu ex-namorado Rodrigo dava indícios de comportamento controlador e abusivo. "Ele a pressionava para oficializar a relação, utilizando argumentos como o de que jamais seria assumido por ela, devido à sua condição de pessoa pública. Após conquistar a confiança de Geisy e estabelecer o relacionamento, ele revelou suas verdadeiras intenções, intensificando o ciúme, as agressões verbais e as constantes intimidações", disse.



Durante o relacionamento, Geisy passou a arcar com todas as despesas do ex-namorado, incluindo passagens aéreas, tratamento odontológico, honorários advocatícios e até pagamento de pensão à filha dele e custos de moradia, entre outros."A situação se agravou com o consumo excessivo de álcool por parte do agressor, levando-o a atitudes cada vez mais violentas", contou a defesa.



Em janeiro de 2025, segundo a defesa, quando Geisy, debilitada por fortes dores decorrentes de uma hérnia de disco, ela foi verbalmente agredida e intimidada a tal ponto que temeu por sua integridade física.

"Diante desse cenário, decidiu pôr fim ao relacionamento. Na ocasião, o agressor, embriagado, coagiu Geisy a pagar sua passagem para o Rio de Janeiro, intimidando-a de forma tão intensa que ela se sentiu ameaçada", completa a advogada.