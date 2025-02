Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 18:27

Rio - Isis Valverde, de 38 anos, dedicou uma publicação emotiva e reflexiva para comemorar o aniversário, celebrado nesta segunda-feira (17). Na carta aberta, a atriz agradece pelas oportunidades da vida e pela saúde dos familiares, mencionando o filho Rael, de 6 anos, e o atual marido, Marcus Buaiz, de 45.



"Dia 17 chegou voando e me soprou surpresa, pousei no mar e dormi sobre as ondas, acordei com um aperto estranho no peito, que logo desaguou lágrima. Me disseram que água lava, leva, brinda e purifica! Hoje sou gratidão por tudo, pela saúde dos meus, pelo sorriso do meu filho, pelo marido tão especial que caminha ao meu lado, pelas oportunidades que ganhei e ganho todos os dias e pelas bençãos que Deus me permite desfrutar!", exaltou.



Em uma das fotos, Isis aparece em clima romântico com o empresário Marcus Buaiz, celebrando a vida com um bolo pequeno nas mãos enquanto beija o companheiro. A dupla se casou no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal, em uma cerimônia intimista com os familiares. Eles também pretendem realizar uma festa maior em 2025, para comemorar o casamento com os amigos.